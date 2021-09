Molfetta, rinforzo per l'attacco: arriva Granado

Il Molfetta rimpolpa il proprio reparto offensivo con l'innesto di Leonardo Semião Granado, attaccante brasiliano classe 1994. Nell'ultima stagione il calciatore ha militato nel Nardò.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite i propri canali social:

Un altro bomber per la Molfetta. Si tratta di Leonardo Semião Granado.

Nato a San Paolo, classe 1994, ha vestito in Italia le maglie di Messina, Castelfidardo, Brindisi, Gravina e Nardò, ma vanta un bagaglio di esperienze importanti nei campionati brasiliani, boliviano, albanese, paraguayano, indonesiano e maltese. Ora approda in zona Paolo Poli. E vuole sognare con noi. Benvenuto Leo!!!