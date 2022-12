Molfetta, ritorno per l'attacco: ecco Ante Kordic

Il Molfetta ha messo a segno un gradito ritorno per dar manforte al reparto offensivo. Ante Kordic vestirà di nuovo la maglia biancorossa: l'attaccante classe 1992 ha militato nel club barese nella seconda parte della passata stagione, dopo la parentesi al Brindisi, totalizzando 20 presenze e 8 reti; in questo campionato Kordic è stato in forza al Francavilla in Sinni, con uno score di 10 presenze (compresa la Coppa Italia Serie D) e una rete. Nel corso della sua carriera ha giocato per Dugopolje, Krsko, Cibalia, Deutschlandsberger e HDBNK Mosor.