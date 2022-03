Molfetta-Rotonda, le info sulla prevendita dei biglietti

Reduce dalla sconfitta di Sorrento, il Molfetta vuole riprendere il proprio cammino in campionato e ha messo nel mirino il prossimo impegno, quello contro il Rotonda di domenica 13 marzo. La gara si disputerà allo stadio Paolo Poli dove finora sono arrivati 4 successi, 7 pareggi e 2 sconfitte. La gara avrà inizio alle ore 15:00. E la società biancorossa ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti, sia online che presso la segreteria e alcuni punti vendita.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite la propria pagina Facebook:

MOLFETTA-ROTONDA

IN VENDITA I BIGLIETTI

Vi aspettiamo al "Paolo Poli". Non mancate?!?!?

BIGLIETTI ONLINE

bit.ly/361yVbp

BIGLIETTI IN SEGRETERIA

Fino a venerdì, dalle 18 alle 20

c/o segreteria stadio "Paolo Poli"

BIGLIETTI NEI RIVENDITORI AUTORIZZATI

Molfetta, Edicola Allegretta Giuseppe - Via L. Azzarita

Molfetta, Tabaccheria della Villa - Piazza G. Garibaldi, 6

Molfetta, Tabaccheria al Duomo - Via Banchina Seminario, 12

Molfetta, Edicola della stazione - Piazza A. Moro

Bisceglie, Tabaccheria bar Jimi'z - Via Giovanni Bovio, 264

Bisceglie, Tabaccheria Sant'Andrea - Via Sant'Andrea, 68

Bisceglie, Tabaccheria Al Teatro - Corso Umberto I, 5/7

Bisceglie, Bar San Giuseppe - Via Giovanni Bovio, 189

SOTTOSCRIVI LA MEMBERSHIP

Scarica l'app Molfetta Calcio per android bit.ly/3AAtWZz

Scarica l'app Molfetta Calcio per IPhone apple.co/3AAtqe1

I VANTAGGI DELLA MEMBERSHIP

Sconto di 3 euro sul costo del biglietto

Sconti sull'e-commerce

Possibilità di guardare la partita in streaming

NB I tifosi della squadra ospite potranno acquistare i biglietti esclusivamente online e nei punti vendita Ciaoticket.