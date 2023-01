Molfetta, scivolone nel match contro la Puteolana: biancorossi ko per 4-1

Squadra in casa

Pesante sconfitta per il Molfetta nello scontro diretto contro la Puteolana ultima in classifica: allo stadio Domenico Conte i biancorossi sono stati battuti con un netto 4-1. Dopo aver aver aperto le danze in occasione della rete di Vivacqua al 30', gli ospiti hanno subito il pareggio della formazione campana ad opera di Guarracino, che ha trasformato un calcio di rigore al 40'. Il pari resiste fino agli ultimi minuti di gara, quando però la Puteolana ha preso il largo: all'80' è andato a segno ancora Guarracino, poi Trezza e Grieco hanno arrotondato il punteggio grazie alle reti di Trezza (82') e Grieco (90'). Il Molfetta è rimasto fermo a 16 punti, gli stessi ottenuti da Gravina e Lavello.