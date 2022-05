Molfetta, sconfitta a suon di gol contro il Nardò: 5-4 allo stadio Giovanni Paolo II

Rocambolesca sconfitta del Molfetta allo stadio Giovanni Paolo II contro il Nardò: 5-4 il risultato, al termine di un autentico botta e risposta. Ad aprire le danze al 24' sono stati gli ospiti con Mariano, a cui è seguito il raddoppio di Caputo (28'). Nel finale di frazione il Molfetta ha pareggiato i conti andando a segno prima grazie a Pozzebon al 36' e poi in occasione dell'inzuccata di Kordic (44'). Al 47' del secondo tempo Romeo, ancora di testa, ha regalato il sorpasso alla formazione salentina, mentre al 64' è giunto il secondo centro di Pozzebon per il pareggio del Molfetta; in seguito il botta e risposta nel finale: Caputo al 72' ha riportato nuovamente in vantaggio il Nardò, al 78' il poker ospite a firma di Kordic. Infine, all'83', Caputo si è regalato l'emozione della tripletta personale insaccando un colpo di testa. Il Molfetta è rimasto fermo a quota 48 punti.