Molfetta, tesserato il difensore Vincenzo Farucci

Dopo la firma di Marco Mazzotti, il Molfetta si è aggiudicato un altro rinforzo per la retroguardia: la società biancorossa ha infatti ufficializzato l'approdo in prestito dall'Audace Cerignola di Vincenzo Farucci. Il classe 2003 nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della formazione Primavera del Parma, raccogliendo 34 presenze e 2 reti dal 2019 fino alla stagione 2021/2022. Un'altra operazione che allungerà non soltanto le rotazioni in difesa, ma che allo stesso tempo darà manforte al pacchetto under.