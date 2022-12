Molfetta, ufficiale la cessione di Ilari al Flaminia

Riccardo Ilari non è più un calciatore del Molfetta. Il difensore classe 2002, ingaggiato la scorsa estate dopo l'esperienza al Trastevere.ìm è stato infatti ceduto al Flaminia Calcio: per lui, in questa stagione, una presenza nella Coppa Italia Serie D nella sfida del secondo turno contro la Puteolana. Di seguito il comunicato ufficiale del Molfetta.

"La Molfetta Calcio annuncia di aver ceduto al Flaminia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ilari. La Società ringrazia Riccardo per il lavoro svolto in questi mesi, con serietà, professionalità ed abnegazione, e gli augura le migliori fortune".