Prova di forza del Molfetta: Virtus Matino sconfitta con un secco 5-0

Il Molfetta ottiene la terza vittoria complessiva allo stadio Paolo Poli in campionato e lo fa surclassando la Virtus Matino per 5-0. Si tratta del nono risultato utile di fila per gli uomini guidati da Renato Bartoli, a segno dopo appena un minuto grazie alla rete di Lobjanidze. Dopo aver sfiorato più volte il raddoppio con Gjonaj, Guadalupi (traversa) e Genchi, il Molfetta va a segno di nuovo grazie a Genchi al 40' e al 45', quando ribadisce una respinta in rete una respinta di Leuci.

Nella ripresa, al 63', Gjonaj fa poker direttamente su calcio di punizione, per poi chiudere definitivamente la partita in occasione del sigillo di tacco di Kordic. Il Molfetta sale così al sesto posto in classifica a quota 32 punti.