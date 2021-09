Molfetta, cambia la data della sfida sul campo della Virtus Matino

Cambia la data del prossimo impegno del Molfetta, che sarà di scena al campo sportivo Heffort Sport Village di Parabita contro la Virtus Matino. Inizialmente fissato per domenica 3 ottobre, il match della terza giornata del campionato di Serie D (girone H) è stato anticipato a sabato 2 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 15:00. Per la formazione guidata da Renato Bartoli si tratterà del secondo impegno in trasferta: finora il bilancio in classifica è di 2 punti, raccolti dopo i faccia a faccia con Lavello e Audace Cerignola, entrambi finiti 1-1; invece la prima vittoria stagionale è arrivata nel primo turno della Coppa Italia di Serie D lo scorso 22 settembre, contro il Lavello (1-0 allo stadio Paolo Poli, gol di Pinto).