Molfetta, vittoria chiave in ottica salvezza: battuto per 3-0 il Lavello

Terzo risultato utile consecutivo (nonché seconda vittoria di fila) per il Molfetta, che allo stadio Paolo Poli ha battuto per 3-0 il Lavello in una gara importante per la lotta salvezza. I biancorossi hanno ipotecato il successo già nel primo tempo, grazie alle reti di Panebianco al 18' e Coratello al 36'; lo stesso Panebianco, nella ripresa, ha poi firmato una doppietta (rete al 66'). Il Molfetta è salito a quota 23 punti sorpassando in classifica il Francavilla in Sinni e agganciando l'Afragolese.

Molfetta-Lavello, il tabellino

MOLFETTA:

Crispino, Stasi, Panebianco (dal 42 st Farucci), Mazzotti (dal 2st Lafrance) Bianco, Fucci, Gia Vincenzo (dal 45 st Zagabria) , Longo (23 st Kordic) , Tarcinale, Coratella (dal 34 Romio) , Vivacqua.

All. Renato Bartoli

A disposizione: Diame, Zagaria, Romio, Cianciaruso, Kordic, Farucci, Salvemini, Lafrance , Avvantaggiato.

LAVELLO:

Trapani, Lara (dal 22 st Romano Ga) , Bruno, Puntoriere (dal 11 st Riccardi) Maione, Bramati, Acampora (dal 11st Grande) , Darini, Pipolo, Collura (dal 39 st Golia) Romano Gi (dal 22 st Gouveira) .

All. Zeman

A dispisizione: Cassano, Di Stasio, Romano, Francia, Sessa, Grande, Riccardi, Gouveira

Marcatori: 28 pt Panebianco, 36 pt Coratella, 21 st Panebianco

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Lanciano

Ammoniti:Acampora, Collura, Pipolo(L), Lafrance , Crispino, Zagaria(M).

Angoli 6-6.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Molfetta