Bari, Molina: "Poco tempo per preparare la partita col Venezia ma sappiamo cosa fare"

Salvatore Molina è uno dei calciatori che è stato tesserato dal Bari durante la finestra del mercato di riparazione. Il centrocampista classe 1992, originario di Garbagnate Milanese, è arrivato dal Monza per dare un'ulteriore alternativa in mediana a mister Mignani.

Alla vigilia della gara interna con il Venezia, il centrocampista ha risposto alle domande dei cronisti in sala stampa, parlando della sua carriera, della sua avventura a Bari e delle sue prospettive. "Qual è il mio vero ruolo? Diciamo che a me piace prima di tutto giocare. Preferisco giocare a centrocampo anche se negli anni ho giocato più da esterno. Da mezz'ala mi trovo a mio agio, l'anno di A col Crotone ho fatto quasi tutte le partite in quel ruolo. Aver girato tante piazze da quando ho iniziato la carriera da professionista fa parte del lavoro. Sono stato di proprietà dell'Atalanta per anni e ho girato tanto in prestito".

Molina pur essendo in scadenza col Monza ha firmato un accordo di soli 6 mesi col Bari, determinato a dimostrare di valere la riconferma: "A Monza ero fuori rosa, il direttore Polito mi ha voluto qui. Sono uno che ha sempre voglia di giocare, non mi è mai piaciuto star fuori, ho colto l'opportunità. Cerco di dimostrare partita dopo partita che merito il rinnovo. A pochi secondi dalla fine del mercato l'ansia era tanta, non volevo più stare fuori rosa, l'idea di rimanerci altri sei mesi mi faceva male. Il nuovo mister ha preferito altri calciatori, negli ultimi anni avevo lavorato con Stroppa ma avevo cambiato diversi allenatori".

Per il centrocampista proveniente dal club brianzolo si tratta della terza esperienza pugliese dopo Foggia (2011-2012) e Barletta (2012-2013): "Tutte le mie esperienze mi sono servite per essere ciò che sono oggi, anche quelle in Puglia. Rispetto a 10 anni fa sono più consapevole dei miei mezzi e più maturo. Benali? Ci conosciamo da Crotone, abbiamo un bel rapporto che va al di là del campo".

Il focus si è spostato anche sulla gara col Venezia di domani sera per il turno infrasettimanale di campionato: "Il tempo per prepararla è poco, il giorno dopo la partita non c'è stato modo di lavorare sul Venezia, l'abbiamo fatto solo ieri. Oggi siamo già in rifinitura. Loro sono una squadra forte, fisica, sanno cosa fare, ci aspettiamo una partita difficile. Partire da titolare? Non sta a me, mi limito a fare il mio al massimo, sono un profesionista, le scelte le fa l'allenatore".

Veterano della categoria, Molina ha giocato una decina di stagioni tra i cadetti vestendo le maglie di Modena, Carpi, Cesena, Perugia, Avellino, Crotone e Monza: "La Serie B è come l'avevo lasciata, un campionato equilibrato. Anche sabato a Brescia l'abbiamo visto: loro sembravano una squadra in difficoltà, invece erano vivi e ci hanno creato problemi. Siamo dove siamo in classifica perché l'abbiamo ottenuto sul campo. Giochiamo al massimo ogni gara, poi vedremo a fine stagione".

Molina ha già giocato in piazze molto calorose e per questo ha apprezzato molto il pubblico barese: "È straordinario, l'avevo già visto da avversario e anche da casa, adesso che gioco qui ne ho avuto la conferma nelle gare con Cosenza e Cagliari. Col Venezia il pubblico può essere un fattore".

Il centrocampista ha concluso la conferenza indicando dove deve migliorare e quli sono i suoi obiettivi: "Aver segnato pochi gol è un mio limite, i numeri sono bassi e parlano chiaro, devo lavorarci ma ho altre caratteristiche. I miei obiettivi sono di giocare e dare ogni volta qualcosa in più, rimanere al livello più alto. Il mio sogno è tornare in Serie A per rimanerci, sono stato una comparsa e nonostante i miei 31 anni voglio tornarci per impormi".