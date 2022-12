Mondiali 2022: il sogno del Marocco s'infrange contro la Francia, Bleus in finale

Si è interrotto a un passo dal più bello il sogno del Marocco. I Leoni dell'Atlante, selezione di cui fa parte anche Walid Cheddira (che però era squalificato dopo l'espulsione con il Portogallo) si sono dovuti arrendere al cospetto della Francia, rapprsentativa campione in carica, vittoriosa col punteggio di 2-0.

Nulla potrà cancellare lo splendido percorso della nazionale guidata dal ct Hoalid Regragui, prima nazionale africana a raggiungere la semifinale di una Coppa del Mondo. Un cammino in cui oltre a passare da primi in classifica in un girone difficilissimo con Belgio e Croazia, i marocchini sono riusciti a eliminare due nazionali ben più quotate come Spagna e Portogallo.

Adesso c'è un ultimo atto: la finalina per il terzo posto (in programma sabato alle 16:00 al Khalifa International Stadium) che il Marocco giocherà proprio con la Croazia, sconfitta dall'Argentina nell'altra semifinale.