Mondiali 2022: il Marocco ferma la Croazia ma Cheddira resta in panchina

Si è conclusa 0-0 la partita d'esordio del Marocco nella fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Un risultato ottimo per i Leoni dell'Atlante, riusciti nell'impresa di fermare sul pari i vicecampioni del mondo, guadagnando un punto prezioso in un girone difficile, di cui fanno parte anche Belgio e Canada.

Non c'è stato il debutto mondiale per Walid Cheddira, attaccante del Bari che è stato incluso nella lista del ct marocchino Hoalid Regragui e che nelle ore precedenti il fischio d'inizio aveva ricevuto un messaggio di in bocca al lupo da Eddie Salcedo, portavoce dei compagni di squadra biancorossi.

Il prossimo appuntamento della nazionale marocchina è in programma il 27 novembre alle 14:00 nella difficile sfida con il Belgio all'Al Thumama Stadium di Doha, un match in cui anche il 'barese' Walo spera di poter giocare almeno uno spezzone.