Mondiali 2022, il Marocco fa la storia: battuto il Portogallo, è semifinale. Espulso Cheddira

Ancora un'impresa sportiva per il Marocco ai Mondiali di calcio in Qatar: dopo aver eliminato la Spagna agli ottavi di finale, i nordafricani hanno eliminato anche il Portogallo, vincendo 1-0 all'Al Thumama Stadium di Doha con un gol di Youssef En Nesyri al 42' del primo tempo.

Contro CR7 e compagni c'è stata anche la seconda apparizione per il 'barese' Walid Cheddira, subentrato al 65' al posto di Selim Amallah, ed espulso al terzo minuto di recupero per somma di ammonizioni, per due cartellini rimediati in pochi minuti. Un eccesso di generosità per l'attaccante biancorosso che nonostante tutto al triplice fischio è esploso di gioia insieme a tutti i compagni, festeggiando il raggiungmento della semifinale.

Un obiettivo impensabile e che fa del Marocco la prima nazionale del continente africano a raggiungere la semifinale di una Coppa del Mondo. In semifinale i Leoni dell'Atlante affronteranno la vincente dell'altro quarto tra Inghilterra e Francia, in programma stasera alle 20:00.