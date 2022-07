Monopoli, il 9 luglio verrà presentato il nuovo brand

Serie C Girone C

In attesa che la nuova stagione prenda il via ufficialmente, con il raduno della squadra che è fissato il 25 luglio e il ritiro di Cascia che inizierà il 30, il Monopoli è pronto...a rifarsi il look. in un certo senso: la società biancoverde ha infatti annunciato che sabato 9 luglio presenterà il nuovo brand, che unirà l'innovazione ma che allo stesso tempo manterrà lo spirito della tradizione. Un mix insomma, che servirà al Monopoli per ampliare le proprie prospettive.

Nuovo brand Monopoli, il comunicato dei biancoverdi

Sabato 9 luglio 2022 la S.S. Monopoli 1966 realizzerà un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita ed innovazione del club, con la presentazione del suo nuovo brand.

Un design innovativo che rispetta e onora la tradizione, rafforza l’identità, ma contemporaneamente proietta la società in una nuova era.