Monopoli, a breve si programmerà il futuro. Le ipotesi per la panchina

Serie C Girone C

La stagione del Monopoli è terminata qualche giorno, con la sconfitta nel secondo turno dei playoff per mano dell'Audace Cerignola. A seguire la piazza ha salutato due figure importanti degli ultimi anni per i biancoverdi: il centrocampista Marco Piccinni, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, e il patron Onofrio Lopez, che ha lasciato le redini della società nelle mani di Francesco Rossiello. E a breve sarà il tempo delle scelte che dovranno fungere da punto di partenza in vista dell'annata che verrà.

La dirigenza dovrà valutare la posizione di Giacomo Ferrari. L'allenatore si è seduto sulla panchina biancoverde a marzo scorso, dopo l'esonero di Giuseppe Pancaro. Ferrari era stato indicato come condottiero fino al termine della stagione, ma non è da escludere che si possa continuare assieme: il classe 1967 ha avuto il non semplice compito di compattare il gruppo nel finale di stagione e arrivare a tagliare il traguardo della postseason, grazie a tre vittorie nelle ultime quattro gare. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Ma se si decidesse di optare per un altro cambio, ci sarebbero già alcune alternative presenti.

Una è rappresentata da Roberto Taurino. L'ex difensore è reduce dall'avventura all'Avellino,venendo esonerato ad ottobre 2022. In Serie C ha guidato nel 2021/2022 la Virtus Francavilla:in questa avventura ha spinto la formazione biancazzurra fino al momentaneo secondo posto dietro al Bari e finendo il campionato con 56 punti a referto; nel 2020/2021 è stato al comando della Viterbese. Si tratta di un profilo gradito alla società, visto che il presidente Rossiello l'ha avuto al Bitonto nella stagione 2019/2020.

L'altra opzione vedrebbe al centro il ritorno di Alberto Colombo, che ha allenato il Monopoli lo scorso anno: importante il percorso compiuto dal classe 1974, che ha trascinato il club fino al secondo turno dei playoff nazionali dove ci fu l'eliminazione da parte del Catanzaro. Colombo nel 2022/2023 è stato ingaggiato dal Pescara, per poi rassegnare le dimissioni a febbraio.