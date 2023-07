Monopoli, addestramento tecnico per tre giovani calciatori

Serie C Girone C

Il Monopoli ha sottoscritto dei contratti di addestramento tecnico con tre calciatori del vivaio biancoverde, ossia Vito Di Bendetto, Giuseppe Simone e Luigi Sorgente (tutti classe 2004): nella passata stagione hanno giocato un ruolo chiave nella salvezza ottenuta dalla squadra nel campionato Primavera 2.

Di Benedetto, terzino sinistro, nella passata stagione ha totalizzato 21 presenze e 3 gol in Primavera 2, oltre a 5 presenze con la prima squadra; una presenza in C anche per Simone, attaccante, che in Primavera ha raccolto 25 presenze e 4 gol. Infine, per il difensore centrale Sorgente, lo score è stato di 26 presenze e una rete.

Luigi Sorgente (Foto Monopoli canali ufficiali)