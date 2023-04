Monopoli, al primo turno dei playoff sarà sfida al Latina

Serie C Girone C

Archiviata la stagione regolare con il settimo posto in classifica a quota 54 punti (16 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte), per il Monopoli è tempo di pensare ai playoff. Il primo turno della postseason vedrà come avversario il Latina, che ha chiuso all'ottavo posto a seguito del successo per 2-1 sulla Fidelis Andria: la sfida si giocherà allo stadio Veneziani, con i biancoverdi che avranno a disposizione due risultati su tre per passare alla fase successiva. Il Monopoli ha agganciato gli spareggi per la quinta volta negli ultimi 8 anni tra i professionisti.