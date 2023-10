Monopoli al tappeto: la Juve Stabia vince 1-0. Biancoverdi ancora senza vittorie

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Juve Stabia

Il Monopoli cade di nuovo ed ora la situazione si fa sempre più delicata. Dopo il pareggio per 1-1 nel recupero della prima giornata contro la Casertana, i biancoverdi sono stati battuti per 1-0 della Juve Stabia allo stadio Menti: si è trattata della terza sconfitta stagionale, che al momento tiene ancorati gli uomini di Francesco Tomei nei bassifondi della classifica. Al momento non sembra essere a rischio la posizione dello stesso tecnico.

Nel primo tempo i padroni di casa si sono resi pericolosi con le conclusioni di Mignanelli e Piscopo, poi gli ospiti hanno replicato grazie al tiro di Iaccarino disinnescato però dal portiere Thiam. La ripresa è stata caratterizzata da un autentico forcing delle vespe, nel quale Perina ha respinto il colpo di testa di Buglio sugli sviluppi di un corner ma nulla ha potuto al 71': Romeo, su un cross, si è coordinato per una conclusione al volo che non gli ha lasciato scampo. Proprio allo scadere i biancoverdi hanno sfiorato il pari con l'inzuccata di Santaniello prontamente respinta da un Thiam in formato super: il Monopoli è rimasto così fermo a quota 3 punti.

Juve Stabia-Monopoli, il tabellino

Reti: 26′ st Romeo (Jst)

Juve Stabia (3-5-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich; Andreoni, Buglio (43′ st Gerbo), Leone, Romeo (38′ st Erradi), Mignanelli (38′ st Folino); Piscopo (17′ st Piovanello), Candellone (43′ st Rovaglia). All.: Pagliuca. A disp.: Signorini, Esposito; La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, D’Amore, Piccardi, Marranzino, Vimercati.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino, Vassallo (34′ st De Santis); Borello, Starita, D’Agostino (41′ st Peschetola); Spalluto (17′ st Santaniello). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Fornasier, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta.



Arbitro: Daniele Virgilio Trapani

Assistenti: Matteo Taverna Bergamo e Luca Chiavaroli Pescara

Quarto Ufficiale: Ciro Aldi Lanciano



Ammoniti: Romeo, Pagliuca, Bellich, Erradi (Jst), Tomei, Fazio, Iaccarino, Starita (Mon)

Espulsi: –.

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Angoli: 6 (Jst), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 7/5 (Jst), 9/3 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli