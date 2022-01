Monopoli, Rossi: "Felice di essere qui, è il posto giusto per ripartire"

Serie C Girone C

Alessandro Rossi è l'ultimo volto nuovo arrivato in casa Monopoli. L'attaccante classe 1997 è approdato in prestito dalla Lazio ed è pronto, in questa seconda parte di stagione a dar manforte al reparto offensivo a disposizione di Alberto Colombo: sarà un jolly prezioso su cui l'allenatore potrà puntare alternando alla collaudata coppia formata da Ernesto Starita e Francesco Grandolfo. Nella passata stagione, Rossi ha totalizzato 31 presenze e 5 gol.

Il calciatore, tramite i canali ufficiali del club, ha rilasciato le sue prime dichiarazoni da giocatore del Monopoli.

Sul trasferimento: “Sono davvero contento di essere arrivato a Monopoli, fisicamente sto bene, mi sto allenando al massimo, certo mi manca un po’ il ritmo partita, ma con questi allenamenti ad altissima intensità il pieno recupero sarà veloce. La voglia di ritornare in campo è tantissima. Non vedevo l’ora di arrivare in questa città già dal primo contatto tra me e la società, sono sicuro che questo sarà il posto giusto per ripartire e divertirmi".

Sulla sua carriera: "Non penso al fatto che avrei potuto fare una carriera migliore o peggiore, penso ad ora che sono qui, in una piazza fantastica, in una squadra che lotta su ogni centimetro e che ha la mentalità giusta per crescere giorno dopo giorno. Questo è il mio obiettivo, ritrovare quella mentalità che mi è mancata negli anni passati e non mi ha permesso di poter fare ‘una carriera diversa’'".

Sulle sue caratteristiche tecniche: "Come caratteristiche posso ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, starà all’allenatore decidere, io sono a disposizione sua e del gruppo. Un messaggio per i tifosi del Monopoli? Non vedo l’ora di vedervi esultare ad ogni mio goal”.