Monopoli alla missione Fidelis Andria: l'ultima volta al Veneziani fu trionfo biancoverde

Squadra in casa Monopoli

Chiusura di stagione regolare con tanto di derby pugliese per il Monopoli, che domenica 24 aprile ospiterà la Fidelis Andria allo stadio Veneziani (ore 17:30). Ai biancoverdi serve vincere per sperare di arrivare al quinto posto in classifica presieduto dalla Virtus Francavilla: allo stesso tempo, tuttavia, servirà un pareggio o una sconfitta della formazione biancazzurra,che sarà impegnata sul campo della Juve Stabia.

Gli uomini guidati da Alberto Colombo, nel match di andata, rimontarono l'iniziale svantaggio firmato da Nicolas Bubas grazie alle reti di Ernesto Starita e Nicola BIzzotto, avendo la meglio per 2-1. Nell'ultimo confronto svoltosi al Veneziani ben quattro anni fa (11 febbraio 2018), il Monopoli trionfò col risultato di 2-0: decisiva fu la doppietta dell'attaccante Manuel Sarao (gol al 54' e all'82').