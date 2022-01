Monopoli, allenamento in mattinata. Domani altro giro di tamponi e terza dose per staff e giocatori

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il Monopoli continua a lavorare suol campo per farsi trovare al meglio alla ripresa del campionato di Serie C. Nella mattinata di oggi i biancoverdi, agli ordini del tecnico Alberto Colobmbo, hanno svolto una seduta di allenamento dove sono state alternate delle esercitazioni di natura tecnica e aerobica. Ed intanto domani mattina verranno effettuati nuovi test ant-Covid con la squadra e lo staff che riceverà la terza dose di vaccino; previsto un allenamento nel pomeriggio.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Prosegue senza sosta la preparazione dei biancoverdi in vista della ripresa del Campionato. Questa mattina, dopo una pre-attivazione preventiva, la squadra ha svolto esercitazioni di tecnica applicata ed integrata, intervallate da blocchi di potenza aerobica. Domani, venerdì 7 gennaio, al mattino è in programma un nuovo ciclo di tamponi e la terza dose di vaccino per calciatori e staff, nel pomeriggio allenamento.