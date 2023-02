Monopoli ancora vittorioso: una rete di Manzari stende il Picerno

Serie C Girone C

Il Monopoli continua a volare, con la terza vittoria consecutiva arrivata contro il Picerno. Nel posticipo valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancoverdi hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di mancino firmata da Manzari al 54': tenendo conto anche del pari nella trasferta di Avellino, gli uomini guidati da Giuseppe Pancaro sono in striscia positiva da quattro partite. Ora il Monopoli è salito a 36 punti (gli stessi ottenuti dalla Juve Stabia) occupando il sesto posto in classifica.

Monopoli-Picerno, il tabellino

Reti: 54′ Manzari(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo(45′ Pinto); Vassallo(77′ Bussaglia), Hamlili; Manzari(69′ De Risio), Piccinni(45′ Rolando), Giannotti; Starita(63′ Fella). All.: Pancaro. A disp.: Pisseri; Dibenedetto, Santaniello, Radicchio, Corti, De Santis.

AZ PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Novella, Garcia, Ferrani, Guerra(80′ Monti); De Ciancio(65′ Gallo), De Cristofaro; Santarcangelo(59′ Kouda), Setola(59′ Diop), Golfo(65′ Ceccarelli); Emmausso. All.: Longo. A disp.: Rossi; Allegretto, Kouda, Albadoro, Pagliai, Gonnelli.

Arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco e Antonino Junior Palla della sezione di Catania. Quarto ufficiale: Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.

Ammoniti: Vassallo, Starita, Rolando(M); Ferrani, Ceccarelli(P). Espulsi: -.

Note: recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 3-3. Divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Picerno.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli