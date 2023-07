Monopoli, arriva il primo rinforzo: firmato Riccardo Cargnelutti

Serie C Girone C

Arriva il primo colpo in entrata del nuovo Monopoli targato Francesco Tomei. Riccardo Cargnelutti andrà a rinforzare la difesa biancoverde per le prossime due stagione: il centrale è reduce dalla scorsa stagione trascorsa alla Gelbison, con cui ha totalizzato 33 presenze e 2 gol tra regular season e playout. Prodotto del settore giovanile della Roma, il classe 1999 ha vestito inoltre le maglie di Modena, Alma Juventus Fano (girone B della Serie C) e Potenza; per lui un contratto fino al 2025.

Ora il Monopoli è al lavoro per definire gli arrivi del portiere Tommaso Nobile (lo scorso anno al Foggia), del trequartista di proprietà dell'Inter Lorenzo Peschetola e del difensore Antony Angileri, che nella passata stagione ha militato nel Messina.

Riccardo Cargnelutti al Monopoli, il comunicato ufficiale

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Cargnelutti fino al 30 giugno 2025.

Il difensore centrale classe ’99 cresciuto nel settore giovanile della Roma fino a disputare da capitano il Campionato Primavera 1 e la Youth League, vanta già oltre 100 presenze in Lega Pro collezionate con le maglie di Modena, Fano, Potenza e Gelbison.

La società formula al neo difensore biancoverde auguri di buon lavoro ed un caloroso benvenuto nel club.