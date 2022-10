Monopoli, arriva il primo sorriso in trasferta: battuto il Picerno per 2-1

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Picerno

Il Monopoli si sblocca anche fuori casa. La formazione guidata dal tecnico Giuseppe Laterza ha ottenuto il primo successo in trasferta allo stadio Curcio, contro il Picerno, dopo le due sconfitte esterne consecutive contro Crotone e Juve Stabia. Ad aprire le danze al 32' è stato Montini, abile a realizzare il terzo centro in questa stagione; il raddoppio invece l'ha firmato al 69' dal subentrato Piccinni. Nel finale ininfluente la rete dei padroni di casa ad opera di Diop (85'). Da sottolineare anche il contributo del portiere Nocchi, che ha parato un rigore ad Esposito: a seguito di questa vittoria il Monopoli ha toccato quota 12 punti in classifica.

Picerno-Monopoli, il tabellino

Reti: 32’ Montini (M), 69’ Piccinni (M), 85’ Diop (P).

AZ PICERNO (4-3-3): Crespi; Novella (46’ Finizio), De Franco, Montesano, Monti; Kouda (59’ Gerardi), Dettori (80’ De Ciancio), Pitarresi; Esposito, Reginaldo (75’ Santacarcangelo), Golfo (80’ Diop). A disposizione: Albertazzi, De Cristoforo, Allegretto, Liurni, D’Angelo, Garcia, Pagliai. Allenatore: Longo.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Falbo; Rolando (57’ Starita), De Risio, Vassallo, Bussaglia (60’ Piccinni); Fella (57’ Simeri), Montini. A disposizione: Avogadri, Iurino; Pinto, Fornasier, Corti, Manzari, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Laterza.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena. Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Alessandro Boggiani di Monza. IV: Adolfo Barrata di Rossano.

Ammoniti: Bizzotto (M), Monti (P), Esposito (P), Dettori (P), Gerardi (P). Espulsi:

Note: recupero 4’ p.t., 4’ s.t; angoli 6-3; al 32’ Nocchi neutralizza un calcio di rigore ad Esposito.