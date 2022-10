Monopoli, arriva il primo successo per Pancaro: battuto 2-0 il Messina

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Il Monopoli torna al successo, il primo da quando Giuseppe Pancaro è alla guida della squadra: allo stadio Veneziani i biancoverdi hanno battuto per 2-0 il Messina. Ad aprire le marcature è stato De Risio al 26', mentre la pratica è stata archiviata al 93' grazie al gol di Fella. Secondo risultato utile consecutivo per il Monopoli, che così è salito a quota 17 punti in classifica.

Monopoli-Messina, il tabellino

Marcatori: 26’ De Risio (M), 93’ Fella (M).

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Nocchi; De Santis, Drudi, Bizzotto; Viteritti, Piccinni, De Risio, Rolando (66’ Manzari), Falbo; Montini (94’ Corti), Starita (77’ Fella). A disposizione: Avogadri, Iurino, Radicchio, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

ACR MESSINA (4-3-2-1):Lewandowski, Konate (77’ Iannone), Camilleri, Berto, Angilery, Mallamo (77’ Fazzi), Marino (58’ Fofana),Fiorani, Grillo(79’ Zuppel), Catania, Balde (58’ Curiale). A disposizione: Daga, Ferrini, Trasciani, Napoletano, Filì. Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Ettore Longo della sezione di Cuneo. Assistenti: Carmine De Vito della sezione di Napoli e Paolo Tomasi della sezione di Schio. IV: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

Ammoniti: Konate (Me), Catania (Me), De Risio (M), Camilleri (Me).Espulsi: -.

Note: recupero 1’p.t., 6’ s.t. s.t; angoli 6-5.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli