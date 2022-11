Monopoli atteso dal derby di domenica contro la Virtus Francavilla: due i precedenti della passata stagione

Serie C Girone C

Reduce dalle due sconfitte consecutive arrivate per mano di Foggia e Giugliano, il Monopoli (che non vince complessivamente da tre gare includendo il pari in casa della Fidelis Andria) è atteso dal delicato impegno: domenica 27 novembre è in programma un altro derby pugliese, quello contro la Virtus Francavilla che si terrà allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 17:30). Un match divenuto ormai un classico del girone C della Serie C.

Le formazioni, nella passata stagione, si sono affrontate due volte tra le mura dello stadio biancoverde. La prima nella ventiquattresima giornata di campionato, il 30 gennaio 2022: il risultato fu di 0-0; Monopoli e Virtus Francavilla disputarono il secondo turno dei playoff qualche mese dopo, il 4 maggio: la spuntò il Monopoli (che aveva a disposizione due risultati su tre per proseguire il cammino) con il risultato di 1-0, arrivato grazie al calcio di rigore trasformato da Mario Mercadante al 93'.