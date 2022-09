Monopoli-Audace Cerignola, Laterza: "Gara tosta, affrontiamo una squadra che si è approcciata bene alla categoria"

Serie C Girone C

Derby pugliese per il Monopoli, che vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia: allo stadio Veneziani, sabato 24 settembre, arriverà l'Audace Cerignola (calcio d'inizio alle ore 20:30). Uno scontro non semplice, contro una squadra che ha aperto una striscia positiva di tre risultati utili di fila, ultimo il pareggio per 2-2 contro il Catanzaro: a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Laterza.

Sull'avversario: "L'Audace Cerignola ha dimostrato di valere tanto, è una squadra compatta e ben costruita. Si sono approcciati benissimo alla categoria, sanno mantenere bene le linee e poi ripartire con velocità. Sappiamo che sarà una partita complicata, i valori a lungo andare usciranno. Come abbiamo dimostrato nelle gare giocate finora in casa riusciamo a costruire molte occasioni. A Castellammare di Stabia abbiamo commesso gli stessi errori di Crotone sulle palle inattive, è una lacuna a cui dobbiamo lavorare".

Sulle scelte di formazione: "Dall'inizio del ritiro abbiamo lavorato con un centrocampo a tre e tre attaccanti. Per necessità siamo stati costretti a fare delle scelte diverse, in mezzo abbiamo avuto pochi uomini a disposizione. Abbiamo recuperato qualche pedina, ma bisogna valutare per bene le condizioni fisiche. Nella testa c'è voglia di cambiare e non lavorare su un modulo diverso, in questo momento non possiamo".

Sulle condizioni della squadra: "Recuperiamo Fella e Piccinni. Invece sono out Drudi, Radicchio e Vettorel. Da valutare le condizioni di Fornasier, mentre Nocchi sarà della partita visto che siamo riusciti a tesserarlo in tempo. Vedrò se partirà subito dal primo minuto o meno".