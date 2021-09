Monopoli-Avellino, le probabili formazioni: possibile impiego dall'inizio per Grandolfo in attacco

Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre nel posticipo della quarta giornata del campionato di Serie C, Girone C

Sarà l'Avellino l'avversario del Monopoli nel monday night della quarta giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma stasera allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 21:00). I biancoverdi stanno attraversando un bel periodo di forma in questo inizio torneo: sono tre i successi consecutivi ottenuti su altrettante uscite, anche se mercoledì scorso è arrivata l'eliminazione contro il Palermo nella Coppa Italia di Serie C. Tutto sommato il periodo è proficuo e la squadra mostra solidità, questo sarà un ulteriore esame per capire quali sono i margini di crescita e le sbavature da affinare.

Il tecnico Alberto Colombo, dopo l'ultimo impegno, effettuerà diversi cambi puntando sull'ossatura utilizzata finora in stagione. Davanti al portiere Loria ci sarà il trio difensivo formato da Mercadante, Bizzotto e Arena. Novella e Guiebre occuperanno le corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco, al fianco di Starita, potrebbe esserci la chance dal primo minuto per Grandolfo, a segno nelle ultime due partite. Out Viteritti, Borrelli e Baraye.

Gli ospiti finora hanno raccolto soltanto tre pareggi, e sono alla ricerca della prima gioia in stagione. inoltre, nella Coppa Italia di Serie C, è arrivata una sconfitta interna che ha sancito l'eliminazione dal torneo. L'allenatore Piero Braglia dovrebbe optare per il 4-3-3 con Forte in porta e la coppia di difensori centrali Silvestri-Dossena. Per quanto riguarda la mediana potrebbe esserci spazio per Aloi, mentre Maniero agirà da punta centrale supportata dagli esterni Gagliano e Kanouté. Assenti Micovschi e Carriero.

Monopoli-Avellino, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella,Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All.Colombo.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Aloi, De Francesco, D'Angelo; Kanouté, Maniero, Gagliano. All. Braglia