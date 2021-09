Monopoli, avvio sprint in campionato. Colombo: "Contro l'Avellino risultato importantissimo"

La corsa del Monopoli in campionato non si arresta: la formazione di Alberto Colombo ha raggiunto il quarto risultato utile consecutivo, pareggiando 0-0 contro l'Avellino allo stadio Veneziani. Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate quindi arriva un punto prezioso per i biancoverdi, che rimangono ancorati al primo posto in coabitazione col Bari. 10 punti, 7 gol fatti, 2 subiti: un avvio di torneo sprint che non si vedeva da un po', praticamente uguale a quello della stagione 2017/2018 dove il Monopoli raccolse lo stesso identico bottino (subendo una rete in meno) nelle prime quattro giornate. Quell'annata iniziò con la vittoria per 3-1 al Cosenza e il blitz contro il Racing Fondi (0-1), il pareggio a reti bianche con l'Akragas e il successo in casa della Sicula Leonzio (0-3). Insomma, al di là, delle statistiche, il Monopoli ha dimostrato solidità e concretezza, presupposti che lasciano ben sperare per il proseguimento della stagione. E ora, alle porte, c'è un altro esame, nel derby pugliese di domenica 26 settembre contro la Virtus Francavilla, alla Nuovarredo Arena (14:30).

Il tecnico Alberto Colombo ha commentato così il pareggio maturato contro l'Avellino nella quarta giornata del campionato di Serie C: "Eravamo al cospetto di una squadra importantissima, loro sulle palle lunghe hanno fatto meglio , così come nella riconquista della sfera perché hanno più fisicità. La difesa ha retto benissimo grazie al lavoro dei centrocampisti.Nel primo tempo forse abbiamo forzato qualche giocata quando invece dovevamo essere più tranquilli nella gestione. Tutto sommato abbiamo raccolto un risultato importantissimo".