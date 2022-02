Monopoli-Bari, le pagelle: Frattali evita il crollo, Simeri non punge

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Pareggio abbastanza deludente per il Bari nel derby giocato in casa del Monopoli e conclusosi sullo 0-0, come già avvenne nella passata stagione.

Il Veneziani si conferma un campo ostico per i biancorossi, che a prescindere dall'avversario dimostrano di non essere in un buon momento: 8 i punti in 5 partite giocate nel 2022 sui 15 a disposizione. Un ruolino di marcia che desta più di qualche preoccupazione, unito a qualche malumore, con il vantaggio sul secondo posto che si è assottigliato da 11 a 7 lunghezze. Urge un cambio di rotta, altrimenti il discorso promozione potrebbe riaprirsi.

I migliori Today

Frattali 7: Con un paio di interventi decisivi, tra cui uno stilisticamente non perfetto ma efficacissimo con la gamba, tiene a galla il Bari ed evita il ko.

Terranova 6,5: Il più sicuro dell'intera retroguardia biancorossa, tiene la barra dritta nonostante qualche apprensione di troppo vissuta dal reparto.

Maita 6,5: Non si sta esprimendo sui livelli del girone d'andata, questo è poco ma sicuro. Su quale sia la causa, se tattica o fisica, si può discutere. Ciononostante è uno dei migliori dei suoi, sia per atteggiamento che per occasioni create.

Antenucci 6: Viene sostituito dopo un'ora di gioco e s'arrabbia. Forse ne ha ben donde, perché al netto di un primo tempo in cui aveva faticato a rendersi pericoloso, nella ripresa è sua l'occasione più importante dei galletti con un'acrobazia che se fosse entrata sarebbe nella sua galleria delle meraviglie. Ciò non toglie che un giocatore della sua esperienza, per giunta con la fascia al braccio, dovrebbe evitare reazioni di quel tipo nei confronti dell'allenatore.

I peggiori Today

Gigliotti 5,5: Nervoso, in alcuni momenti sembra soffrire particolarmente la pressione degli attaccanti biancoverdi, specialmente quando viene puntato.

Maiello 5,5: Deve ancora inserirsi pienamente nelle geometrie del Bari, e molto probabilmente paga un po' di stanchezza. Alterna cose buone a momenti in cui è troppo lento nello smistamento del pallone.

Simeri 5,5: È vero che non è semplice restare a lungo in naftalina e farsi trovare pronto ma un calciatore del suo temperamento dovrebbe cercare di sfruttare con maggiore determinazione le occasioni che gli vengono concesse, lui invece non incide.

Cheddira 5,5: Inserito per dare vivacità all'attacco e allargare le maglie della difesa avversaria, non offre spunti, ma a dire il vero non viene mai servito.

Mignani 5,5: Non convincono alcune scelte, specialmente a partita in corso. Il cambio di Antenucci fa discutere ma può avere una sua logica, le sostituzioni così tardive, specialmente con l'uomo in più da sfruttare, invece, non si spiegano.

Monopoli-Bari 0-0: pagelle e tabellino

MONOPOLI (3-5-2): Loria 6; Bizzotto 6,5, Arena 6,5, Mercadante 6; Viteritti 6, Bussaglia 6,5 Vassallo 6,5 (80' Novella sv), Langella 6 (66' Morrone 6), Guiebre 6,5 (88' Natalucci sv); Starita 6,5 (80' Rossi sv), Grandolfo 6 (66' Borrelli 4,5). A disp.: Guido, Iurino, Pambianchi, D'Agostino, Romano, Nina, Quaini. All. Colombo 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6,5; Pucino 6, Terranova 6,5, Gigliotti 5,5, Ricci 6; Maita, Maiello 5,5 (89' Bianco sv), Scavone 5,5; Mallamo 6 (83' D'Errico); Antenucci 6 (60' Cheddira 5,5), Simeri 5,5 (89' Paponi sv). A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Citro, Misuraca, Mazzotta, Belli, Daddario. All. Mignani 5,5.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Severino - Poentini

IV: Zucchetti

Note - ammoniti Maiello, D'Errico (B), Vassallo, Mercadante, Borrelli, Arena, Rossi (M). Espulso Borrelli (M) per doppia ammonizione. Recupero: - pt, 5' st.