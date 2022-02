Monopoli-Bari 0-0: il Derby del Mare termina a reti bianche

Serie C Girone C

Si è concluso con un pari senza reti il derby tra Monopoli e Bari, valevole per la 26ª giornata di Serie C. Al Veneziani la capolista è stata fermata sullo 0-0 dai biancoverdi, pur terminando la partita con un uomo in più nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Dopo una buona partenza la squadra di Mignani ha subito la pressione dei padroni di casa per ritrornare in campo con maggiore determinazione nella ripresa. Il Monopoli, però, ha chiuso ogni spazio ed è riuscito a resistere anche dopo l'espulsione di Borrelli nell'ultimo spezzone di gara.

Delusione per i biancorossi che erano chiamati a reagire dopo la brutta sconfitta patita in casa col Messina e che invece devono accontentarsi di un pareggio che non muove la classifica. Catanzaro e Avellino, entrambi vittoriosi, rosicchiano due punti e si portano a -7 dal Bari, primo a quota 52. Nel prossimo turno, in programma martedì 15 febbraio alle 17:30, i galletti faranno visita alla Turris, uscita sconfitta 3-1 dalla sfida col Latina.

Monopoli-Bari: la cronaca

All'11' prima occasione saliente dell'incontro: Simeri attacca la profondità palla al piede e arrivato al limite cede la sfera all'accorrente Mallamo, destro di prima intenzione che sfila un paio di metri largo alla destra di Loria. Più pericolosa l'occasione del Monopoli al 12': Guiebre sfida Terranova e mette il pallone in mezzo per Grandolfo che non controlla, la sfera arriva a Langella che dal limite calcia alto di poco. Ancora pressione dei biancoverdi dal lato sinistro: Starita serve Bussaglia in un'azione simile a quella precedente, anche in quest caso la conclusione si perde fuori di poco. Colpo di testa dei padroni di casa con Bizzotto su traversone da calcio piazzato di Viteritti poco prima della mezz'ora, para con tranquillità Frattali. Il Bari si rifà vivo sugli sviluppi di un corner a pochi minuti dalla fine del primo tempo: Terranova sfiora di testa, la palla arriva a Gigliotti che calcia a botta sicura da due passi ma trova il provvidenziale salvataggio di Bussaglia. Biancoverdi di nuovo pericolosi da calcio d'angolo: Viteritti va dalla bandierina, Arena la prolunga per Grandolfo che va al colpo di testa da distanza ravvicinata, Frattali riesce a parare in qualche modo. Il primo tempo si chiude a reti bianche, più Monopoli che Bari, pericoloso solo nel primo quarto d'ora di gioco e poi schiacciato nella propria metà campo dalle iniziative biancoverdi.

Nessun cambio durante l'intervallo e squadre che rientrano in campo con gli stessi interpreti dei primi 45', dalla panchina biancorossa, però, iniziano le operazioni di riscaldamento Cheddira, D'Errico, Paponi e Citro. Il Bari fa ancora fatica a distendersi e si vede specialmente su palla inattiva: Maiello calcia dalla bandierina, il pallone viene sporcato da un paio di deviazioni e finisce ad Antenucci che conclude in mezza rovesciata, il pallone va fuori di pochissimo accarezzando la traversa. I galletti provano ad alzare i giri e al 58' vanno di nuovo al tiro, questa volta con Maita, servito da Ricci, attento Loria sul tiro del 4 biancorosso. Dopo un'ora di gioco arriva il primo cambio di Mignani: a sorpresa fuori Antenucci, dentro Cheddira. Contrariato al momento della sostituzione il bomber molisano. Occasione per Simeri al 62': controllo e tiro in girata dal limite, pallone fuori dallo specchio della porta. A un quarto d'ora dalla fine resta in 10 il Monopoli: Borrelli, ammonito pochi istanti dopo il suo ingresso al 66' rimedia un altro giallo per un fallo su Scavone e viene espulso. All'84' dentro D'Errico per Mallamo e qualche minuto più tardi anche Bianco e Paponi per Maiello e Simeri. Al 90' tentativo di sinistro dal limite di Maita, interviene ancora Loria con sicurezza. È l'ultima occasione della partita che termina con un pari senza reti.

Monopoli-Bari 0-0: il tabellino

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo (80' Novella), Langella (66' Morrone), Guiebre (88' Natalucci); Starita (80' Rossi), Grandolfo (66' Borrelli). A disp.: Guido, Iurino, Pambianchi, Rossi, D'Agostino, Romano, Nina, Novella, Quaini. All. Colombo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello (89' Bianco), Scavone; Mallamo (D'Errico); Antenucci (60' Cheddira), Simeri (89' Paponi). A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Citro, Misuraca, Mazzotta, Belli, Daddario, Paponi. All. Mignani.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Severino - Poentini

IV: Zucchetti

Note - ammoniti Maiello, D'Errico (B), Vassallo, Mercadante, Borrelli, Arena, Rossi (M). Espulso Borrelli (M) per doppia ammonizione. Recupero: - pt, 5' st.