Monopoli-Bari, ecco chi dirigerà il derby

Designato il direttore di gara per il derby tra Monopoli e Bari, in programma sabato 12 febbraio allo stadio Veneziani alle ore 17:30. A dirigere l'incontro sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, mentre Antonio Severino della sezione di Campobasso e Giacomo Pompei Poentini della sezione di Pesaro saranno gli assistenti. Luca Zucchetti della sezione di Foligno nominato come quarto uomo.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Il match, valido per la 26^ giornata del Campionato di Serie C girone C, si disputerà allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, sabato 12 febbraio alle ore 17.30.