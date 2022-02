Monopoli-Bari, Colombo: "Dobbiamo metterci cattiveria e attenzione, vogliamo reagire al ko col PIcerno"

Serie C Girone C

Dimenticare la sconfitta contro il Picerno togliendosi una soddisfazione nell'atteso derby contro il Bari. Sabato 12 febbraio al Veneziani, la formazione biancoverde ospiterà la capolista, per cercare di riprendere il cammino in campionato dopo la brusca battuta d'arresto di domenica scorsa. Non sarà semplice, perché anche il Bari vuole riscattarsi dalla sconfitta interna col Messina ma il Monopoli ci proverà, spinto da uno stadio 'sold-out'; a presentare la gara alla vigilia ci ha pensato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Chiaramente la gara avrà un livello di difficoltà elevato, la reazione ci deve essere al cospetto di una grande squadra. Dobbiamo dare il segnale che la gara contro il Picerno è stata un episodio, dobbiamo essere attenti e cattivi come al solito. Bisognerà avere il giusto approccio e lottare su ogni pallone. Il pubblico? C'è una risposta importante ad un evento in cui si sente un'atmosfera diversa, noi dobbiamo rispondere presente perché è una partita importante e perché si arriva da una sconfitta. La prestazione della squadra deve tornare ai livelli precedenti, credo che i ragazzi abbiano la voglia di dimostrare che possiamo dare filo da torcere a degli episodi, non possiamo scendere in campo con un approccio imperfetto a livello di concentrazione e cattiveria agonistica".

Sulle condizioni della squadra:"L'unico in dubbio è legato a Borrelli, ha avuto l'ennesima ricaduta anche se non così grave. Negli ultimi due giorni non si è allenato con la giusta continuità, speriamo di recuperarlo in extremis. Lui ha dato risposte importanti e per noi rappresenta un'arma in più".