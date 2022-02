Monopoli-Bari, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Aperta la prevendita dei biglietti per il match tra Monopoli e Bari, in programma sabato 12 febbraio allo stadio Veneziani (ore 17:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

É attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Bari, valevole per la 26^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 12 febbraio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 17.30.

La vendita dei biglietti ha come riferimento il Decreto Legge che prevede la capienza degli stadi al 50%.

PRELAZIONE ABBONATI STAGIONE 2021/22

Tutti gli abbonati alla stagione in corso, avranno la possibilità di acquistare max 1 biglietto per un’altra persona, esclusivamente nello stesso settore in cui è stato sottoscritto l’abbonamento, presso il Centro Coordinamento Biancoverde a Monopoli dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di mercoledì 9 febbraio, o dal botteghino dello stadio “Veneziani” mercoledì 9 febbraio dalle 10.00 alle 18.00. Ai fini dell’acquisto del biglietto è obbligatorio essere muniti di tessera dell’abbonamento e di un documento d’identità in corso di validità che attesti la residenza a Monopoli.

Per ogni tessera abbonamento sarà possibile emettere 1 solo biglietto.

A partire da giovedì 10 febbraio dalle ore 9.00 partirà la vendita nei settori Curva, Distinti e Tribuna, esclusivamente ai residenti nel comune di Monopoli, presso il Centro Coordinamento Biancoverde e dal botteghino dello stadio Veneziani. Ai fini dell’acquisto del biglietto è obbligatorio essere muniti di un documento d’identità in corso di validità che attesti la residenza a Monopoli.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 38,00

DISTINTI: INTERO € 23,00

CURVA: INTERO € 15,00 – RIDOTTO (OVER 65, DONNE, 6-12 ANNI) € 8,00.

SETTORE OSPITI: € 15,00

I biglietti gratuiti sono riservati ai bambini dai 0-5 anni. I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2€.

A causa della riduzione dei posti prevista dalla normativa vigente, per questa partita non saranno rilasciati accrediti ai possessori di Tessere F.I.G.C. / AIA. / C.O.N.I. e società sportive.

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” per il match Monopoli-Bari, valido per la 26^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 12 febbraio alle ore 17.30 allo stadio Veneziani, è attiva fino a venerdì 11 febbraio alle ore 19:00, in tutti i punti vendita Ciaotickets sul territorio nazionale e online sul sito www.ciaotickets.com.

La capienza del settore ospiti dello stadio “Veneziani” ridotta al 50%, come da decreto ministeriale, è pari a 250 posti.

Il costo del biglietto è di 15,00 + € 2,00 di diritti di prevendita. Il botteghino del settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” il giorno della gara resterà chiuso.

PERCORSO CONSIGLIATO

Imboccare l’uscita Monopoli Nord, proseguire per Via Aldo Moro, successivamente immettersi per Via Vittorio Veneto, girare a sinistra in Via Marina del Mondo e successivamente girare a destra per Via Fiume; vicino all’ingresso del settore ospiti c’è un parcheggio dedicato alla tifoseria ospite segnalato e presidiato dalle forze dell’ordine.

É garantito ­il servizio di preven­dita per il settore o­spiti, in tutti i punt­i vendita della rete ­nazionale Ciaotickets­ e online d­al sito di www.ciaotickets.com

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti, in formato cartacea o digitale. Si precisa che, chiunque acquisterà il biglietto senza possedere il Green Pass, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.