Monopoli-Bari, lo scorso anno al Veneziani ci fu un pareggio a reti bianche

Serie C Girone C

La sconfitta contro il Picerno per 3-0 è ormai archiviata. Per il Monopoli l'occasione del riscatto si presenterà sabato 12 febbraio, quando ci sarà una sfida sentita e affascinante: quella del derby contro il Bari, in programma allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 17:30). Gli uomini guidati da Alberto Colombo sono in serie positiva tra le mura amiche da sette partite dove hanno raccolto cinque vittorie e due pareggi, e vogliono far valere il trend anche contro la capolista per dare una spallata al ko di domenica scorsa e continuare a navigare tra le zone alte della classifica.

Nella passata stagione le due formazioni si fronteggiarono allo stadio Veneziani, nella sesta giornata di campionato disputata il 21 ottobre 2021: alla fine Monopoli e Bari spartirono il bottino impattando per 0-0, con gli ospiti che terminarono la gara in dieci uomini per l'espulsione (doppia ammonizione) di Alessio Sabbione.