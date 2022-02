Monopoli-Bari, le probabili formazioni: Mallamo rientra e si prende la trequarti

Serie C Girone C

Giornata di derby per il Bari, chiamato a rialzare la testa dopo l'inatteso tonfo casalingo contro il Messina, nella difficile trasferta sul campo del Monopoli. Nonostante la sconfitta che è arrivata dopo una serie positiva di 10 gare, la squadra di Mignani è ancora al vertice del Girone C di Serie C che comanda con 51 punti, con 8 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Virtus Francavilla, e 9 lunghezze su Catanzaro, Avellino e lo stesso Monopoli.

Riprendere a marciare con decisione è l'imperativo per i biancorossi, che non hanno iniziato il 2022 con lo stesso rendimento con cui avevano concluso il girone d'andata, ottenendo 7 punti sui 12 a disposizione nelle 4 gare con Catania, Paganese, Monterosi e Messina. Anche la squadra di Colombo proviene da una sconfitta abbastanza sorprendente, il ko 3-0 sul campo del Picerno, arrivato dopo la prestigiosa vittoria interna con la Turris e due buoni pareggi con Virtus Francavilla e Avellino.

Monopoli-Bari: i precedenti

I precedenti ufficiali tra Monopoli e Bari sono 5 in totale. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 2 successi mentre altri 3 confronti sono terminati in parità. L'incontro più recente tra le due squadre risale al girone d'andata del campionato in corso disputato lo scorso 3 ottobre 2021 al San Nicola, deciso a favore del Bari da una rete di Scavone.

Se si prendono in considerazione soltanto le gare giocate al Veneziani si contano due pareggi: un 2-2 del 9 febbraio 2020 (gol di Antenucci, Fella, Jefferson e Sabbione) e uno 0-0 del 2021-2020.

Come arriva il Monopoli

Per il Derby del Mare contro i galletti non saranno a dispozione Fornasier, Basile e l'ex Hamlili. Assente anche Piccinni, altro ex della sfida, squalificato. La formazione di Colombo andrà in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Loria, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Arena, Bizzotto e Mercadante. A centrocampo Viteritti e Guiebre saranno gli esterni mentre al centro agiranno Bussaglia, Vassallo e l'ex Langella. L'attacco sarà affidato a Starita e Grandolfo (anche lui ex, con 3 gol in A col Bari).

Come arriva il Bari

Buone notizie per Mignani che per il derby con i gabbiani ritrova Mallamo e Paponi, assenti nelle ultime uscite. In compenso, alla trasferta del Veneziani non prenderanno parte a scopo precauzionale gli infortunati Celiento e Galano, tenuti fuori per non rischiare di perderli più a lungo. Ancora assente Botta. Nonostante le difficoltà palesate tra mediana e trequarti, il tecnico dei galletti non dovrebbe cambiare assetto e confermare ancora il suo 4-3-1-2. A protezione di Frattali dovrebbe agire la difesa composta da Pucino, Terranova, Gigliotti (favorito su Di Cesare) e Mazzotta. A centrocampo Maiello sarà ancora il play, con Maita che agirà da mezz'ala, così come D'Errico che arretrerà dopo le ultime due partite giocate alle spalle delle punte. La trequarti, infatti, sarà presidiata dal recuperato Mallamo che agirà alle spalle delle due punte Cheddira e Antenucci.

Monopoli-Bari: le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Miello, D'Errico; Mallamo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Severino - Pompei Poentini

IV: Zucchetti

Monopoli-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Il derby Monopoli-Bari valevole per la 26ª giornata di Serie C del Girone C verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports e sarà dunque visibile da smart tv o dispositivi mobili. La partita tra biancoverdi e galletti, tuttavia, verrà trasmessa anche per gli abbonati Sky Sport (canale 254) e in chiaro su Antenna Sud.