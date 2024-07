Monopoli, ecco il calendario del campionato di Serie C 2024/2025

Serie C Girone C

Tramite un post pubblicato sui propri profili social, il Monopoli ha pubblicato il calendario delle partite che affronterà nel campionato di Serie C, girone C, 2024/2025. Il torneo si aprirà con la trasferta sul campo della Turris il 25 agosto, per l'8 settembre è previsto il derby pugliese contro il Foggia; domemnica 6 ottobre sarà la volta del Team Altamura, mentre per il primo dicembre è fissato il big match con l'Avellino. L'avversario all'ultima giornata sarà il Taranto (match di andata al Veneziani).

(Foto Monopoli canali ufficiali)