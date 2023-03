Monopoli, cambia la programmazione dei match contro Virtus Francavilla e Latina: le info

Serie C Girone C

Variazioni per i prossimi due match del Monopoli in programma dopo quello contro il Giugliano di domenica 19 marzo. Nel prossimo weekend i biancoverdi affronteranno il deby pugliese contro la Virtus Francavilla: inizialmente programmata per sabato 25 marzo, la gara si svolgerà domenica 26 alla Nuovarredo Arena alle ore 17:30; l'impegno allo stadio Veneziani che vedrà come avversario il Latina partirà alle ore 14:30, domenica 2 aprile. Questo quanto reso noto dalla società biancoverde tramite i propri canali ufficiali.