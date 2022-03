Monopoli, cambia la data del match contro la Paganese

Serie C Girone C

Variazione di data per il match del Monopoli contro la Paganese, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone C e inzialmente programmato per domenica 3 aprile. La partita è stata anticipata a sabato 2 aprile allo stadio Torre. Calcio d'inizio ore 17:30. In questo fine settimana i biancoverdi ospiteranno al Veneziani il Potenza, domenica 27 marzo (ore 14:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Il match Paganese-Monopoli, valevole per la 35^ giornata del campionato di Lega Pro 2021-22, si disputerà allo stadio “Marcello Torre” di Pagani sabato 2 aprile alle 17.30, anziché domenica 3 aprile.