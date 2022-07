Monopoli, lunedì parte la campagna abbonamenti 2022/2023: le info

Serie C Girone C

Lunedì 4 luglio alle ore 10.00 partirà ufficialmente la Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie C 2022/23.

“Questo è il tempo di vivere con te“ è il claim scelto, un concetto chiaro, diretto, un messaggio di rafforzamento del legame con la città; dopo due anni caratterizzati dalla pandemia, finalmente possiamo vivere insieme e sin dall’inizio, il prossimo campionato dei biancoverdi.

La Campagna Abbonamenti comprende tutte le 19 gare interne di Campionato.

LE FASI

Dal 4 al 16 luglio tutti gli abbonati alla stagione 21/22 potranno rinnovare l’abbonamento, esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto o sceglierne uno nuovo (al momento della sottoscrizione munirsi di documento di riconoscimento e tessera abbonamento 21/22).

Dal 19 luglio al 3 settembre vendita libera per tutti i tifosi.

PREZZI PER SETTORE

TRIBUNA: INTERO € 300 – RIDOTTO € 180.

DISTINTI: INTERO € 200 – RIDOTTO € 130.

CURVA: INTERO € 70,00.

Categorie ridotti: Over 65, donne, 6-14 anni, invalidi fino al 99%.

* I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di 4€.

* Non sono previste giornate “Forza Monopoli”.

ABBONAMENTO FAMILY

La S.S. Monopoli 1966 al fine di coinvolgere sempre più gente all’interno dello stadio “Veneziani”, riserverà un prezzo speciale alle famiglie che vorranno vivere il campionato insieme ai biancoverdi.

La formula prevede la sottoscrizione di minimo 3 abbonamenti, con lo sconto del 10% sul totale (munirsi del documento di Stato di Famiglia e di riconoscimento).

La promozione è valida per tutto il periodo (dal 19/07 al 3/09/2022).

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti esclusivamente presso l’Associazione Cuore Biancoverde – CCBM in Via Cesare Battisti 28- Monopoli, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.30.

ABBONAMENTO RISERVATO ALLE AZIENDE

Sconto del 10% per abbonamenti riservati alle aziende con un minimo 10 sottoscrizioni (abbonamento da sottoscrivere presso lo stadio “Veneziani”).

MODALITÀ SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANCHE PER I NON RESIDENTI A MONOPOLI

Per tutti i tifosi biancoverdi non residenti a Monopoli che desiderano sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2022/2022, sarà possibile effettuare il pagamento della quota – relativa al settore di riferimento – tramite bonifico bancario.

Dopo aver effettuato il bonifico, è necessario inoltrare la contabile del pagamento all’indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it. (Per chi usufruisce della prelazione, allegare copia abbonamento 2021/22).

IBAN

IT82B0542404014000001007247

INTESTATARIO

S.S. Monopoli 1966 s.r.l

CAUSALE

Nome, Cognome e settore in cui si desidera sottoscrivere l’abbonamento.

COSTO BIGLIETTO PARTITE CAMPIONATO

TRIBUNA: INTERO € 25,00 – RIDOTTO € 18,00.

DISTINTI: INTERO € 16,00 – RIDOTTO € 12,00

CURVA: INTERO € 10,00 – RIDOTTO € 7,00

Categorie ridotti: Over 65, donne, 6-14 anni, invalidi fino al 99%.

* I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di 2,00€.

CATEGORIE RIDOTTI

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1 gennaio 1957 ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

RAGAZZI

La tariffa Ragazzi è riservata a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

INVALIDI FINO AL 99%

La tariffa Invalidi è riservata a tutti coloro che hanno un certificato che dimostri un’invalidità fino al 99% (Non è consentito l’accompagnatore).

DISABILI al 100% CON E SENZA ACCOMPAGNATORE

I disabili su sedia a rotelle e l’accompagnatore, avranno l’accesso gratuito dall’ingresso Tribuna Laterale Sud; gli invalidi al 100% deambulanti, avranno l’accesso gratuito in tutti i settori dello stadio e l’accompagnatore, qualora previsto, avrà diritto al biglietto ridotto.

Fonte: Comunicato Ufficiale Monopoli