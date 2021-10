Monopoli-Campobasso, Colombo: "Affronteremo una squadra insidiosa, questa gara è un'opportunità"

Il tecnico dei biancoverdi ha presentato la sfida dello stadio Veneziani di domenica 10 ottobre (ore 17:30) valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C

Sarà il Campobasso l'avversario del Monopoli nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C, in programmma domenica 10 ottobre allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 17:30). I biancoverdi, dopo la sconfitta nel derby col Bari, vogliono riprendere la loro marcia portando a casa un buon risultato. Il tecnico Alberto Colombo ha presentato la sfida nella conferenza stampa di vigilia.

Sull'avversario: "Il Campobasso è una squadra insidiosa, sa palleggiare bene e ha qualità nella proposta di gioco. Se riusciamo in grado di portare più avanti la linea di pressione potremo trovarne giovamento, affrontiamo un gruppo di tutto rispetto che arriva dopo una serie di risultati utili importanti. Dobbiamo essere bravi ad interpretare bene la partita, è bene che la squadra sia capace di adattarsi ad ogni situazione cercando di esaltare le proprie qualità e nascondendo i difetti. Questa gara è un'opportunità che ci può portare punti per il nostro obiettivo".

Sull'atteggiamento tattico visto contro il Bari: "Noi sappiamo quali sono i nostri pregi e difetti, io non sono qui per vendere fumo a nessuno, se poi il tifoso o qualunque altra persona vuole essere persa in giro allora possiamo dire tutto quello che si vuole. Quando si dice che questa squadra è stata costruita per un obiettivo è perché mi piace dire la verità, non vuol dire che vogliamo accontentarci. Possiamo migliorare in fase di possesso, in questo momento dobbiamo esaltare quello che facciamo meglio. Io devo essere pratico".

Sugli indisponibili: "Fornasier sta continuando il suo percorso di riatletizzazione, dove però ha avuto dei piccoli stop. Speravamo di averlo a disposizione prima ma l'attesa si è prolungata. Anche Borrelli continua a lavorare, prossimamente potrà essere riaggregato alla squadra. Per Baraye invece non siamo ancora in grado di stabilire i tempi di recupero".