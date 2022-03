Monopoli-Catanzaro, Colombo: "Esame tosto da superare, serve fare risultato "

Serie C Girone C

La bella vittoria sul campo della Juve Stabia ha permesso al Monopoli di vedere la luce dopo un periodo un po' buio, dove sono arrivate tre sconfitte consecutive dopo il buon pareggio nel derby col Bari. Ora però i biancoverdi sono a caccia di conferme, anche se la prossima sfida sarà molto impegnativa: sabato 5 marzo, allo stadio Veneziani, arriverà infatti il Catanzaro secondo in classifica (ore 17:30), in una sfida d'alta classifica che può rilanciare le ambizioni di entrambe le squadre. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Sarà un esame duro da superare, uno dei più complicati della stagione. Davanti avremo una delle corazzate del campionato. Dare continuità paga sempre, il primo degli obiettivi è arrivare a conquistare un posto per i playoff. All'interno del campionato i dati ci dicono che allo stadio Veneziani siamo più incisivi, a questo punto serve un risultato di prestigio che ci aiuti a rimanere dove finora siamo stati in classifica. Quello che dobbiamo mettere lo sappiamo, che si possa aspettare o aggredire l'avversario. Come si batte il Catanzaro? Facendo un gol in più".

Sulle condizioni della squadra: In virtù di una settimana fatta a buon ritmo ho dei dubbi, in senso positivo. Anche non è partito titolare a Castellammare di Stabia. A prescindere da chi scenderà in campo l'importante sarà come scendere in campo sia a livello individuale che a livello collettivo. Vedremo quali scelte fare".