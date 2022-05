Monopoli-Catanzaro, Colombo: "Dobbiamo fare un'altra impresa, vogliamo continuare a sorprendere"

Serie C Girone C

Altro appuntamento storico per il Monopoli, che martedì 17 maggio ospiterà allo stadio Veneziani il Catanzaro per il match di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C (ore 20:30). Una sfida difficile, contro una delle squadre più attrezzate in questa postseason che però è stata già battuta dai biancoverdi nella stagione regolare: entrambe le partite sono terminate col risultato di 2-1: al Monopoli servirà portare a casa un buon risultato per affrontare al meglio il ritorno fissato per sabato 21 maggio allo stadio Ceravolo. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla gara: "Difficile esprimere con le parole la soddisfazione che sto provando. Spero che ce ne saranno altre di partite così importanti, abbiamo la voglia di stupire ancora e di dar fastidio ad un avversario blasonato che ha investito sul mercato perché credeva di arrivare in alto. Nel girone di ritorno il Catanzaro ha avuto una media punti altissima, sappiamo che sarà difficile ma ci stuzzica l'ida di sorprendere. Le vittorie in campionato? Può essere un vantaggio per l'avversario, come sto dicendo da più tempo le prestazioni vanno costruite durante la settimana. Quello che dobbiamo fare è dimenticare l'impresa fatta, ne abbiamo un'altra da fare".

Sulla squadra: "I calciatori a disposizione saranno gli stessi delle ultime gare, ad eccezione di Borrelli che sarà squalificato. Chi è diffidato domani deve dare il massimo, non si può pensare alla gara di sabato perché questa gara potrebbe indirizzare già la qualificazione in positivo o in negativo".

Sull'assenza di Borrelli, squalificato: "Sicuramente è un calciatore che ha delle caratteristiche importanti per noi, la sua fisicità può determinare il tipo di giocata. Ed ha una buona tecnica per legare il gioco, oltre ad una generosità fondamentale per il nostro gioco. L'attacco alla profondità di Starita ci potrà dare una mano, credo che sia un'altra risorsa".