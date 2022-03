Monopoli-Catanzaro, le probabili formazioni: biancoverdi con Starita e Borrelli in attacco

Serie C Girone C

Scontro ad alta quota per il MonopolI, pronto a dare continuità alla vittoria in trasferta sul campo della Juve Stabia nella sfida di oggi contro il Catanzaro, che sarà giocata allo stadio Veneziani oggi, alle ore 17:30. Un duello non semplice che però può servire ai biancoverdi per dare uno slancio alla classifica e al morale; i calabresi dal canto loro sono in serie positiva da nove partite e vogliono proseguire sulla retta via, sperando di accorciare sul Bari capolista.

Alberto Colombo schiererà i suoi col 3-5-2. In porta Loria, dietro alla retroguardia formata da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, presenti Viteritti e Guiebre; in mezzo spazio ancora a Bussaglia. Davanti agirà la coppia formata da Starita e Borrelli.

Analogo modulo per gli ospiti. Tra i pali Branduani, mentre la difesa sarà composta da Fazio, De Santis e Scognamillo. A sinistra confermato Vandeputte così come Verna in mediana. A comporre il tandem offensivo sarà Biasci assieme a uno tra Vazquez e Cianci. Convocato Iemmello.

Monopoli-Catanzaro, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Borrelli. All. Colombo.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, De Santis, Scognamillo; Bayeye, Cinelli, Verna, Sounas; Biasci, Vazquez. All.Vivarini.