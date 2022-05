Monopoli-Cesena, Colombo: "Orgoglioso dell'impegno dei ragazzi, al ritorno proveremo a fare l'impresa"

Il Monopoli ha lottato fino alla fine, ma a spuntarla nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff è stato il Cesena. I romagnoli sono usciti dallo stadio Veneziani con una vittoria per 2-1, risultato che costringerà i biancoverdi a cercare l'impresa nel match di ritorno di giovedì 12 maggio: servirà un successo di almeno 2 gol di scarto per passare il turno. Nel post-partita, il tecnico Alberto Colombo ha analizzato la gara ed elogiato l'impegno fornito dai suoi giocatori.

"I primio 10' hanno influito sicuramente, ma devo dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi -ha detto Colombo- Grazie alll'entusiasmo che c'era e l'autostima piano a piano è uscito il carattere di questa squadra col passare della partita, il gol ci ha dato fiducia. Nel secondo tempo la contesa è stata aperta. In occasione del secondo gol non eravamo messi male in campo, il primo forse ha scalfito l'animo dei ragazzi. Il pubblico ha dimostrato grande sportività, ora vogliamo tentare l'impresa, sappiamo che è difficile ma non possiamo non provarci. L'obiettivo è quello di fare una partita generosa per provare a riaprire il discorso, la gara andrà giocata con una dose di spregiudicatezza. Bisognerà ragionare sul tipodi partita da fare".