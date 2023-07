Monopoli, Claudio Doria confermato come responsabile del settore giovanile

Serie C Girone C

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver rinnovato l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile del club al sig. Claudio Doria per la stagione 2023/24.

Nato a Monopoli nel ’79, da calciatore con la maglia biancoverde è stato uno dei protagonisti della stagione dei record dei 102 punti; a giugno del 2022 ha conseguito l’abilitazione di Responsabile del Settore Giovanile presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Nell’ultima stagione il settore giovanile biancoverde ha ottenuto eccellenti risultati con le categorie Primavera 2, Under 17 e 15 Nazionali.

Doria:” Sono molto contento della fiducia e della stima riposta in me da parte della società, con il Presidente Rossiello condividiamo gli stessi valori e obiettivi: quello comune è di proseguire il percorso avviato l’anno scorso che non è legato ai risultati, ma alla crescita collettiva dei ragazzi.

La nostra più grande soddisfazione è far esordire in prima squadra i ragazzi del vivaio: questo è un percorso a medio lungo termine, ma la strada tracciata è quella giusta per poter migliorare e potenziare l’intero sistema”.

A Claudio, la società formula sinceri auguri di buon lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli