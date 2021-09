Monopoli, Colombo: "Contento per i punti raccolti sul campo della Turris, dobbiamo limare alcuni aspetti".

Blitz esterno importante per il Monopoli, che ha battuto al Liguori la Turris per 2-1 racimolando la seconda vittoria consecutiva che al momento vale il primario solitario nel girone C della Serie C. L'allenatore dei biancoverdi Alberto Colombo nel post-match si è detto felice per il risultato, anche se la prestazione poteva essere anche migliore.

Sulla gara: "Sono soddisfatto dei punti raccolti, riguardo la prestazione c'è qualcosa da limare. Questa vittoria è importante in ottica salvezza per prima cosa, piano piano cercheremo di alzare l'asticella a obiettivo raggiunto. Siamo stati abili a sfruttare gli episodi iniziali, nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo su delle letture facili. Dovevamo essere un po' più cinici in modo da non soffrire nel finale. C'è una strada lunga da raggiungere per migliorare".

Sulle capacità della squadra: "Abbiamo la capacità di saper soffrire, tuttavia accostarla a quella delle grandi squadre è eccessivo. La nostra bravura è sfruttare gli episodi e poi concedere poco".

Sulla classifica: "Mi interessa poco, zero. Dobbiamo essere consci delle nostre qualità e dei nostri difetti che a mano a mano possiamo nascondere. Manteniamo i piedi per terra, non facciamo voli pindarici. Sono contento per questi 6 punti, bisogna mettersi a testa bassa per affrontare al meglio ogni partita".