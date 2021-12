Monopoli, Colombo: "Contro la Fidelis Andria vogliamo fare la partita e vincere per i nostri tifosi"

Serie C Girone C

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Latina, il Monopoli vuole tornare alla vittoria, che in trasferta manca dal 24 ottobre (2-1 contro il Catanzaro): nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancoverdi affronteranno la Fidelis Andria nel derby pugliese che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi. A presentare la partita ci ha pensato il tecnico Alberto Colombo.

Sull'avversario: "La Fidelis Andria ama giocare, la rosa è di buon valore. Dovremo essere pronti a tutti, l'obiettivo è quello di fare la partita o di farlo in un determinato momento della gara. Se gestiremo bene la palla riusciremo a creare i presupposti per fare male, allo stesso tempo vogliamo esaltare le caratteristiche dei singoli e di controbbattere in maniera veloce: questa è la capacità di interpretare la gara. Abbiamo il desiderio di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, che ci tengono".

Sulle condizioni della squadra: "Dal punto di vista psicologico stiamo bene, nonostante le ultime gare in termini di punti non ci hanno portato quello che volevamo o pensavamo. Fisicamente siamo ok, ma i giocatori hanno bisogno di riposare a livello mentale. Ben venga questa sosta che ci permetterà di recuperare qualche pedina e di ricaricare le batterie".

Sui rientri e le assenze in vista della trasferta: "Rienterà Nocciolini tra i convocati, per il resto ci saranno le stesse assenze delle partite precedenti".