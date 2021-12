Monopoli, Colombo sulla gara contro il Latina: "Servirà giocare con pazienza"

Serie C Girone C

Dopo la sconfitta di Palermo, il Monopoli torna allo stadio Veneziani per affrontare il Latina, con lo scopo di rialzarsi e riprendere il proprio cammino in campionato. Il calcio d'inizio del match della dicitottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, è fissato per domenica 12 dicembre alle ore 14:30. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo.

Sulla partita: "Le incognite della partita sono date da diversi fattori. Noi veniamo da una buona prestazione nonostante la sconfitta, cercheremo di ricominciare a fare punti, mentre il Latina, che ha un ottimo ruolino di marcia in casa, vorrà migliorare il proprio score in trasferta. Dovremo essere bravi a non pensare alla gara in terra siciliana, bisognerà fare reset a livello mentale. La gara avrà un copione diverso, servirà pazienza e sfurttare il primo episodio utile. L'equilibrio sarà fondamentale".

Sull'approccio da utilizzare: "Le richieste durante la settimana sono state fondate sul dare l'attenzione ai dettagli e sul non commettere errori in alcuni momenti della partita. Nel percorso di crescita fa bene avere una battuta a vuoto anche con una prestazione del genere come quella di Palermo, la bravura però è andare oltre e ripresentarsi con la giusta umiltà per affrontare una squadra temibile. Presteremo massima attenzione".

Sulle condizioni della squadra e sulla formazione: "I giocatori sono gli stessi che hanno preso parte al match col Palermo, non ci sono nuovi indisponibili. Possibile che la formazione sia simile a quella scesa in campo al Renzo Barbera. Faremo di tutto per non commettere errori".